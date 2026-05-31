Несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

МЧС: в Ингушетии после взрыва газа в доме госпитализировали пятерых

В результате взрыва газовоздушной смеси в сельском поселении Троицкое пострадали пять человек, включая трех детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Пострадавших отвезли в Сунженскую центральную районную больницу. ЧП произошло в частном домовладении, здание не загорелось.

«В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей», — добавили в ведомстве.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Для устранения последствий ЧП привлекли 11 спасателей и три единицы техники.

Ранее взрыв газа прозвучал в городе Лобня. В результате в одной из квартир пятиэтажного жилого дома обрушилась стена, разгорелся пожар. Из-за ЧП погибли два человека: мужчина и женщина. Также пострадали две несовершеннолетние девочки.