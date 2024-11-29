Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек

МЧС: в Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме погиб один человек

Фото: Пресс-служба МЧС

Взрыв газа прогремел в жилом доме в ингушском поселке Пседах. В результате пострадали четыре человека, один взрослый житель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Среди пострадавших есть трое детей, всех раненых доставили в больницу. Пожара после взрыва не было. В поисково-спасательной операции на месте ЧП участвовали три специалиста и одна единица техники.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. По информации МЧС, общая площадь дома составляла 156 квадратных метров.

Ранее бытовой газ взорвался в квартире пятиэтажки в Сызрани, в результате ЧП пострадал один человек. Взрывная волна была такой силы, что снесла стену между квартирами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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