Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек

МЧС: в Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме погиб один человек

Взрыв газа прогремел в жилом доме в ингушском поселке Пседах. В результате пострадали четыре человека, один взрослый житель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Среди пострадавших есть трое детей, всех раненых доставили в больницу. Пожара после взрыва не было. В поисково-спасательной операции на месте ЧП участвовали три специалиста и одна единица техники.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. По информации МЧС, общая площадь дома составляла 156 квадратных метров.

Ранее бытовой газ взорвался в квартире пятиэтажки в Сызрани, в результате ЧП пострадал один человек. Взрывная волна была такой силы, что снесла стену между квартирами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.