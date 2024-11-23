Газ взорвался в жилом доме Сызрани

МЧС: взрыв газа обрушил стену между квартирами в доме в Сызрани

Взрыв газа без возгорания произошел в квартире пятиэтажки на улице Декабристов в Сызрани. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе самарского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что взрывная волна снесла стену между квартирами. По предварительным данным, пострадал один мужчина, чьи личные данные еще не установили.

Прибывшие на место специалисты приступили к установлению причин утечки газа.

В пресс-службе областного главка СК заявили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ведомстве добавили, что утечка газа произошла из-за неисправности колонки. Это предварительная версия, которую проверят прибывшие в пострадавшую квартиру криминалисты. Пострадавший при взрыве мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь.

В начале ноября взрыв газа прогремел в жилом доме Пятигорска. В начавшемся после детонации пожаре погибла женщина. Еще одну пострадавшую забрали прибывшие на место происшествия врачи. В краевом главке МЧС заявили, что пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров и повредило девять квартир.