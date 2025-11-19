Взрыв газа полностью разрушил частный дом в Белгородской области, пострадали люди

В Белгородской области люди пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за которого разрушился частный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительной информации, в результате ЧП также получили повреждения кровля и фасад соседнего дома.

Есть пострадавшие, их состояние уточняется. К месту взрыва прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №16.

Ранее стало известно, что супермаркет в Сургуте на Замятинской улице загорелся после взрыва газового баллона.

Пострадали четыре человека, им потребовалась медицинская помощь. При тушении пожара спасатели вынесли из помещения 40 газовых баллонов.