Супермаркет загорелся в Сургуте после взрыва газового баллона

Крупный пожар охватил здание магазина на Замятинской улице в Сургуте после взрыва газового баллона. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которых передали медикам. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров и вызвало обрушение кровли офисного здания.

В ходе тушения спасатели вынесли из помещения 40 газовых баллонов. Находившиеся внутри 12 человек эвакуировались самостоятельно.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 13:30 по местному времени (11:30 по московскому). К тушению пламени привлекли 39 человек и 10 единиц техники.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв и пожар произошли в супермаркете «Магнит».

В пресс-службе администрации Сургута заявили, что на место происшествия прибыли медики, специалисты государственного пожарного надзора, полиции, спасательного центра и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации.

В администрации подчеркнули, что четверо госпитализированных получат необходимую медицинскую помощь.

