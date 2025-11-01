В жилом доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв

В одной из квартир жилого комплекса «Левобережье» в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Кадры с места происшествия предоставили 360.ru.

По данным Telegram-канала Shot, причиной происшествия мог стать взрыв строительного оборудования — газового баллона, используемого при монтаже натяжных потолков. В квартире, где произошло ЧП, полностью вырвало панорамные окна.

Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. В управляющей компании «Левобережье» сообщили, что к месту происшествия уже прибыли директор и инженерный состав.

На днях газ взорвался в частном доме в станице Северской, пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.