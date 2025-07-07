Взрыл прогремел у ТЦ в Рязани, один человек погиб и трое пострадали

Mash: неизвестные устроили взрыв у ТЦ «Малина» в Рязани, есть погибший

Неизвестные подорвали СВУ на Соборной улице в Рязани. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Взрыв произошел рядом с торговым центром «Малина» и кафе. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв прогремел из-за гранаты, которую к бару принес 18-летний местный житель. Парень был уверен, что снаряд является муляжом, и хотел показать его друзьям. В результате граната взорвалась у него в руке.

Пострадавший находится в реанимации. Ему оторвало руку, врачи борются за его жизнь. Один из друзей пострадавшего погиб, еще двое получили осколочные ранения.

Ранее взрыв прозвучал в многоэтажке в центре Курска. Причиной ЧП стала утечка газа, пострадал один человек — 24-летний местный житель. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате взрыва обрушилась часть стены и балкон.