Один человек пострадал из-за взрыва газа в многоэтажке в центре Курска

В Курске на улице Марата, 21, в многоэтажном доме произошел взрыв из-за утечки бытового газа. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале , пострадал 24-летний парень.

Молодой человек получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу.

«В доме обрушилась часть стены и балкон. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — отметил Хинштейн.

Территорию, где произошло ЧП, оцепили. На месте работают спецслужбы.

«Ситуация находится на контроле», — заверил Хинштейн.

Ранее в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области прогремел взрыв — предположительно, из-за утечки бытового газа. В результате взрыва обрушились и получили повреждения несколько квартир. В доме начался пожар.