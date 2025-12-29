Взломщика супермаркета в Орехово-Зуеве поймали за поеданием мандаринов

Подмосковные росгвардейцы задержали взломщика супермаркета на улице Ленина в Орехово-Зуеве. Проникнувший в торговую точку с целью пополнить запасы перед Новым годом злоумышленник замешкался, увлекшись поеданием мандаринов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства.

Там подчеркнули, что в закрытый магазин злоумышленник проник, отжав входные двери в зоне погрузки.

Сначала мужчина набрал в пакет банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Проходя мимо стоящих ящиков с мандаринами, он остановился и начал поглощать фрукты, запивая их алкоголем.

В таком виде его застали прибывшие по сигналу охранной сигнализации сотрудники Росгвардии, которые задержали несостоявшегося налетчика. Им оказался ранее судимый за кражу уроженец Наро-Фоминска.

