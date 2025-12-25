Строителя задержали за кражу оружия из сейфа чужого дома на Кубани

Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае 36-летнего жителя Крымского района, подозреваемого в хищении оружия. Об этом сообщила « Кубань 24 » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По информации следствия, строитель приехал на подработку в Кропоткин и в конце рабочего дня вместе с другом решился на ограбление дома местного жителя. Сообщник оставался снаружи, наблюдая за обстановкой, в то время как подозреваемый проник в дом через окно и распилил металлический сейф болгаркой, которую принес с собой. Из сейфа были украдены оружие и патроны.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Главному фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.