Взламывают ящики и крадут моржовое мясо: в чукотское село повадились медведи-воры

В село Уэлен на Чукотке начали регулярно заходить медведи, которые воруют еду у местных жителей. Хищники взламывают ящики для хранения моржового мяса и гуляют по улицам даже днем, сообщило издание «Подъем» .

Жительница села рассказала, что один из медведей приходил уже дважды. В первый раз ему удалось утащить продукты, а во второй женщина прогнала косолапого грабителя.

«Стали часто заходить и красть запасы. Они часто ночью по центральной улице гуляют или ранним утром, были случаи, что вечером, когда на улицах гуляют люди», — поделилась она.

Сельчане признались, что постепенно привыкают к незваным гостям.

В прошлом году на Камчатке три медведя похитили улов у местных рыбаков. Мужчины ненадолго оставили добычу без присмотра и лишились большей ее части. По словам одного из них, благодаря тому, что рыбы было достаточно много, мама-медведица и ее медвежата не стали нападать на любителей рыбалки.