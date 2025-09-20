«Взгляд нездоровый». Раскрылись подробности шокирующего нападения на адвоката в Подмосковье

Мужчина напал на юриста Асада Юсуфова в здании подмосковного суда. О подробностях происшествия редакции 360.ru рассказал сам пострадавший.

Он напал на Юсуфова прямо перед заседанием. Рядом с юристом стояла и его доверительница, и ее 10-летняя дочь.

Адвокат пояснил, что в суде слушалось дело об определении порядка общения с ребенком. Агрессором оказался истец.

Говорит, разберемся с тобой. Я смотрю, а у него взгляд явно нездоровый. Сказал ему, что после суда разберемся: думал, он отойдет. Он ответил, что может прямо сейчас. И сразу резко меня ударил.

Адвокат предположил, что агрессор хотел нанести ему максимальный урон, целился он в очки. Юсуфов поддался эмоциям и попытался ответить на атаку. Затем в помещении появился пристав.

Агрессор, по словам юриста, «сразу прикинулся тихоней». Юсуфов потребовал от пристава задержать нападавшего и вызвать полицию.

«Пристав сказал, что разбираться будет полиция. Я говорю: посмотрите на меня, кровь повсюду. Кто может быть виноват?» — добавил юрист.

Однако пристав решил выписать адвокату штраф за неподчинение требованиям. Затем на место происшествия приехала скорая и полиция. Правоохранители не задержали нападавшего, Юсуфову предложили написать заявление.

«Меня забрали на скорой. Диагностировали сотрясение головного мозга. Потом поехали в МВД, написали заявление о преступлении», — рассказал Юсуфов.

