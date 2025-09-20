«Взгляд нездоровый». Раскрылись подробности шокирующего нападения на адвоката в Подмосковье
Источник 360.ru: истец избил адвоката Асада Юсупова в Подмосковье
Мужчина напал на юриста Асада Юсуфова в здании подмосковного суда. О подробностях происшествия редакции 360.ru рассказал сам пострадавший.
Адвокат пояснил, что в суде слушалось дело об определении порядка общения с ребенком. Агрессором оказался истец.
Он напал на Юсуфова прямо перед заседанием. Рядом с юристом стояла и его доверительница, и ее 10-летняя дочь.
Говорит, разберемся с тобой. Я смотрю, а у него взгляд явно нездоровый. Сказал ему, что после суда разберемся: думал, он отойдет. Он ответил, что может прямо сейчас. И сразу резко меня ударил.
Асад Юсуфов
Адвокат предположил, что агрессор хотел нанести ему максимальный урон, целился он в очки. Юсуфов поддался эмоциям и попытался ответить на атаку. Затем в помещении появился пристав.
Агрессор, по словам юриста, «сразу прикинулся тихоней». Юсуфов потребовал от пристава задержать нападавшего и вызвать полицию.
«Пристав сказал, что разбираться будет полиция. Я говорю: посмотрите на меня, кровь повсюду. Кто может быть виноват?» — добавил юрист.
Однако пристав решил выписать адвокату штраф за неподчинение требованиям. Затем на место происшествия приехала скорая и полиция. Правоохранители не задержали нападавшего, Юсуфову предложили написать заявление.
«Меня забрали на скорой. Диагностировали сотрясение головного мозга. Потом поехали в МВД, написали заявление о преступлении», — рассказал Юсуфов.
