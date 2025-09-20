Неадекватная жительница Новосибирска подралась с подростками и беременной

В Новосибирске наркоманка напала на беременную и подростков

Неадекватная жительница Новосибирска набрасывалась на людей около жилого дома. Об этом 360.ru рассказала очевидица.

По ее словам, женщина принимала запрещенные вещества и цеплялась к прохожим.

«Поведение странное, от алкоголя не было бы такого, и глаза у нее странные были. Думают, она что-то принимала», — отметила она.

Наркоманка напала в том числе на беременную женщину и группу подростков, подчеркнула девушка.

«Там стояла моя сестра, она просто к ней подошла и дала кулаком в челюсть. После этого начала ее таскать за волосы, но она быстро реагировала и начала отбиваться. В итоге еле оттащили эту женщину», — объяснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что одна из пострадавших получила сотрясение мозга.

Ранее в Мытищах таксист набросился на многодетную мать. На кадрах видно, что мужчина был пьян и пытался ударить женщину ногой. Когда к нему подошли прохожие, таксист отступил.