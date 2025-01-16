Выжившие при крушении блогеры сняли на видео падение самолета в Испании

Блогеры из Испании попали в крушение во время полета на легкомоторном самолете. Они сняли падение воздушного судна из кабины, сообщила газета Daily Mail.

Предприниматель Хави Кабальоль и его подруга Альба Серч серьезно пострадали в авиакатастрофе на аэродроме Виладамат в Жироне в октябре 2024 года. Они рассказали, что самолет заглох во время маневра, после чего рухнул на землю с высоты 45 метров.

Пара выжила, но теперь мужчина и женщина передвигаются только на инвалидных колясках и учатся ходить заново. По словам Кабальоль, он решил поделиться видеокадрами травмирующего события в сети, чтобы предупредить о последствиях таких несчастных случаев.

«Нам говорят, что сверхлегкая авиация очень безопасна, но я категорически не согласен. Это прекрасный мир, который нужно оставить коммерческим и частным пилотам с большим налетом и опытом», — сказал испанец.

Ранее очевидцы сняли на камеру падение пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines в Катманду. Жертвами крушения стали 18 человек.