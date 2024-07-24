Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео

На кадрах видно, как лайнер неподалеку от аэропорта Трибхуван взрывается и терпит крушение после взлета. Место авиакатастрофы охватывают клубы черного дыма.

Лайнер направлялся из столицы Непала в город Покхара, на борту находились 19 членов экипажа, сообщил RT. Пресс-секретарь аэропорта Субаш Джа заявил, что, в авиакатастрофе выжил только один человек — 37-летний капитан самолета. Его поместили в больницу.

Авиакомпания Saurya Airlines обнародовала список погибших. Жертвами крушения стали только сотрудники перевозчика, пассажиров на борту лайнера не было. По словам очевидцев, самолет взлетел с южного конца полосы, а затем неожиданно перевернулся и загорелся.

Ранее в Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100, разбились три члена экипажа. Перед крушением пилоты увели лайнер подальше от жилых кварталов.