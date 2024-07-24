Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео

Daily Mail: видео крушение лайнера Saurya Airlines в Катманду появилось в Сети

Hari Maharjan/XinHua
Фото: Hari Maharjan/XinHua/Global Look Press

Очевидец снял на камеру падение пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines в Катманду. Видео опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер неподалеку от аэропорта Трибхуван взрывается и терпит крушение после взлета. Место авиакатастрофы охватывают клубы черного дыма.

Лайнер направлялся из столицы Непала в город Покхара, на борту находились 19 членов экипажа, сообщил RT. Пресс-секретарь аэропорта Субаш Джа заявил, что, в авиакатастрофе выжил только один человек — 37-летний капитан самолета. Его поместили в больницу.

Авиакомпания Saurya Airlines обнародовала список погибших. Жертвами крушения стали только сотрудники перевозчика, пассажиров на борту лайнера не было. По словам очевидцев, самолет взлетел с южного конца полосы, а затем неожиданно перевернулся и загорелся.

Ранее в Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100, разбились три члена экипажа. Перед крушением пилоты увели лайнер подальше от жилых кварталов.

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