Выжившие после отравления попугаи вернулись в контактный зоопарк в Кудрове

В Кудрове 32 попугая после лечения вернулись в контактный зоопарк

В Кудрове выживших после отравления попугаев вылечили и вернули в контактный зоопарк. Об этом представители зверинца рассказали на странице в соцсети «ВКонтакте» .

В зоопарке уточнили, что птиц забрали из госпиталя. Волнистые попугаи, кореллы, какарики и неразлучники уже чувствуют себя хорошо. На лечении остались ожереловый попугай и аратинга.

Для вылеченных птиц подготовили вольер, где провели все необходимые дезинфекционные работы. Теперь помещение снова безопасно и для пернатых, и для людей.

Ранее следственное управление СК России по Ленинградской области сообщило, что после случившегося в контактном зоопарке возбудили уголовное дело о хулиганстве. Тогда пострадали две сотрудницы, а несколько десятков попугаев погибли. Неизвестные отравили птиц газом.