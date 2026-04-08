После гибели попугаев в зоопарке Кудрова возбудили дело

СК: после ЧП в зоопарке Кудрова возбудили дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после происшествия в контактном зоопарке Кудрова, где пострадали две сотрудницы и погибли более 50 попугаев. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, в помещении зоопарка распылили газообразное вещество. После этого два человека получили травмы, пострадали и птицы, которые находились в вольерах.

Правоохранители провели проверку по сообщениям о случившемся, а затем возбудили уголовное дело. Сейчас они выясняют полную картину произошедшего и устанавливают людей, которые могли быть к этому причастны.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, его совершивших», — отметила пресс-служба.

В контактном зоопарке «Мир попугаев» в городе Кудрово погибли более 50 птиц, сотрудники обратились за медицинской помощью.