Выжившие на Камчатке туристы более шести часов удерживали шатер на ветру

Одна из выживших на Авачинском перевале туристок рассказала, как больше суток путешественники боролись за жизнь. Ее слова привел телеграм-канал «сПУТНИКИ по жизни».

«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — поделилась выжившая.

В ночь на 10 апреля появились новости о пропаже на Камчатке группы из семи туристов. Двое из них погибли. По данным МЧС, путешественники нарушили главное правило безопасности: вместе пришли — вместе ушли.

Тела погибших 11 апреля доставили в Елизово для установления точных причин смерти.