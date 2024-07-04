Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО предъявили еще два обвинения
Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменили побег и дезорганизацию
Даниилу Камневу, выжившему при захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, предъявили новые обвинения. Ему вменили побег из-под стражи и дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
«Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 („Захват заложников“), частью 3 статьи 313 („Побег из-под стражи“), частью 3 статьи 321 („Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества“) УК РФ», — указали в суде.
Ранее адвокат сообщил, что Камнева тяжело ранили во время штурма, он попал в больницу.
После попытки захвата заложников в ростовском СИЗО ужесточили условия содержания, в частности, забрали из камер вентиляторы.