Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО предъявили еще два обвинения

Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменили побег и дезорганизацию

Фото: РИА «Новости»

Даниилу Камневу, выжившему при захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, предъявили новые обвинения. Ему вменили побег из-под стражи и дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

«Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 („Захват заложников“), частью 3 статьи 313 („Побег из-под стражи“), частью 3 статьи 321 („Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества“) УК РФ», — указали в суде.

Ранее адвокат сообщил, что Камнева тяжело ранили во время штурма, он попал в больницу.

После попытки захвата заложников в ростовском СИЗО ужесточили условия содержания, в частности, забрали из камер вентиляторы.

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