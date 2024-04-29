Выживание в автомобиле. Мать, дочь и восемь кошек застряли на дороге в Пушкино | 360°

29 апреля 2024, 22:31
Выживание в автомобиле. Мать, дочь и восемь кошек застряли на дороге в Пушкино
Мать, дочь и восемь кошек три недели вынуждены жить на трассе в Пушкино
Женщина, отправившаяся на личном транспорте с дочерью и восемью кошками в Париж, застряла на подмосковной трассе из-за поломки автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По ее словам, она работает театральным режиссером. В результате неисправности и из-за страха, что машину эвакуируют или разграбят, все они вынуждены вместе жить уже двадцать дней в «доме на колесах» прямо на дороге в Пушкино в Подмосковье.
Реклама
Новые запчасти для ремонта авто обещали поставить только на следующей неделе.
Как сообщили авторы статьи, мать и дочь поочередно ходят в магазин, воду набирают в колодце, а телефоны заряжают от аккумулятора.
Американская семейная пара из штата Юта случайно отправила на склад Amazon свою кошку Галену, которая запрыгнула в коробку с заказом. Животное отправилось в опасное путешествие в Калифорнию.
Путешествия
Женщины
Дороги
Животные
Машины
Пушкино
Реклама
Реклама