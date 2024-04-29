Выживание в автомобиле. Мать, дочь и восемь кошек застряли на дороге в Пушкино | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 22:31 Выживание в автомобиле. Мать, дочь и восемь кошек застряли на дороге в Пушкино Мать, дочь и восемь кошек три недели вынуждены жить на трассе в Пушкино Freepik

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Женщина, отправившаяся на личном транспорте с дочерью и восемью кошками в Париж, застряла на подмосковной трассе из-за поломки автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По ее словам, она работает театральным режиссером. В результате неисправности и из-за страха, что машину эвакуируют или разграбят, все они вынуждены вместе жить уже двадцать дней в «доме на колесах» прямо на дороге в Пушкино в Подмосковье.

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Новые запчасти для ремонта авто обещали поставить только на следующей неделе.

Как сообщили авторы статьи, мать и дочь поочередно ходят в магазин, воду набирают в колодце, а телефоны заряжают от аккумулятора.

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