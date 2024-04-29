«Обожает коробки». Спрятавшуюся кошку случайно доставили из Юты в Калифорнию | 360°

Интересное 29 апреля 2024, 11:05 «Обожает коробки». Спрятавшуюся кошку случайно доставили из Юты в Калифорнию KSL-TV: в США супруги случайно отправили свою кошку по почте на склад Amazon Freepik

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Американская семейная пара из штата Юта случайно отправила на склад Amazon свою кошку Галену, которая запрыгнула в коробку с заказом. Животное отправилось в опасное путешествие в Калифорнию. Об этом сообщил телеканал KSL-TV.

Игривый питомец не смог устоять перед коробкой, в которой лежали сапоги для возврата, и спрятался в ней. Спустя какое-то время хозяйка отправила заказ в Amazon и обнаружила потерю.

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«Галена обожает коробки, это просто часть ее характера», — рассказала Кэрри Кларк.

В итоге животное спасли работники Amazon. Кошка ничего не ела и не пила почти неделю, но выжила и почти не пострадала. Галену сразу же доставили к ветеринарам и сообщили о случившемся хозяевам.

«Сначала я не поверила и подумала, что это шутка», — рассказала хозяйка питомца.

Она призналась, что очень переживала из-за пропажи кошки. Ради нее семья Галены отправилась за питомцем в Калифорнию на самолете.

«Это было потрясающее воссоединение! Галена мгновенно перестала дрожать и расслабилась в моих руках, когда мне удалось снова обнять ее», — отметила Кларк.

Найти владельцев животного сотрудникам склада удалось благодаря вживленному чипу. С помощью него ветеринар узнал адрес и телефон семьи.