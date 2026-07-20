Годовалая девочка выпала из окна в Находке

Годовалая девочка выпала из окна второго этажа в городе Находка. Ребенок выжил, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полиция установила, что мать девочки занималась домашними делами и услышала крик старших детей. Те рассказали о выпавшем из окна младенце.

«Выбежав на улицу, женщина увидела своего ребенка на выброске первого этажа (она и смягчила падение)», — отметили в пресс-службе.

Мать отметила, что девочка сама забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Ребенка доставили в больницу с подозрением на травмы. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Ранее четырехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в поселке Большая Ирба Красноярского края. ЧП произошло, когда отец открыл окна для проветривания и лег спать. Матери дома в этот момент не было. Девочку доставили в больницу. На учете у органов опеки семья не состояла.