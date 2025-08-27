Выстрелившего в электрика владельца дома в СНТ в Богородском округе задержали

Полиция забрала в отдел устроившего стрельбу в СНТ в Богородском округе мужчину

Устроившего стрельбу из охотничьего ружья по электрику, занимавшемуся ремонтом уличного освещения, бывшего председателя СНТ «Богатырь» в деревне Марьино Богородского округа задержали сотрудники полиции. Об этом 360.ru рассказал свидетель происшествия Юрий.

Он добавил, что правоохранители забрали у бывшего руководителя СНТ его оружие и доставили в отдел.

«Приехали двое сотрудников в бронежилетах, провели изъятие оружия и увезли бывшего председателя в отделение», — заявил Юрий.

По его словам, в момент стрельбы на улице также находился новый председатель, который и привел электрика для проверки уличного освещения, чем вызвал бешенство своего предшественника.

Местный житель пояснил, что потом стрелок вышел на улицу и начал сыпать угрозами в адрес собравшихся.

Юрий добавил, что вместе с новым председателем и электриком также съездили в отдел, где написали на стрелка заявление о хулиганстве и угрозах убийством.

Собеседник 360.ru добавил, что такая сложная ситуация в СНТ не первый год.

Несколько бывших председателей превратили товарищество в коррупционную кормушку и отказываться от незаконных поборов не хотели.

Весной этого года в СНТ избрали нового руководителя, который начал ликвидировать все коррупционные схемы. Бывшим председателям это не понравилось.