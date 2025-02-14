Высотка загорелась на северо-западе Москвы. Очевидцы сообщают о громких «хлопках»

В строящемся ЖК на северо-западе Москвы произошел пожар

Крупный пожар произошел в 37-этажном доме в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании в 1-м Тушинском проезде поступило в спасательную службу в 09:04. На третьем этаже здания бушует пламя, дым охватил кран с крановщиком. Возгорание, по предварительным данным, может перекинуться на четвертый этаж.

«Есть угроза заблокированным людям», — указал собеседник 360.ru.

По предварительной информации, пожар произошел в строящемся жилом комплексе бизнес-класса Sky Garden. Очевидцы сообщают о звуках хлопков на месте происшествия.

Возгорание подтвердили в пресс-службе МЧС России. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. Для тушения на место прибыли 23 специалиста и 11 единиц техники.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелись склады с клеем и ацетоном. Возгорание произошло на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг» в промзоне на Волхонском шоссе.

Прокуратура Ломоносовского района проверит соблюдение требований промышленной безопасности на объекте.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте