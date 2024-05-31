Высоковольтный кабель взорвался в Москве, начался пожар
Источник 360.ru: возгорание началось на севере Москвы из-за обрыва кабеля
На севере Москвы при проведении земельных работ оборвался высоковольтный провод. На месте зафиксировали вспышки разрядов электричества, началось возгорание, сообщил источник 360.ru.
Обрыв провода произошел на Зеленоградской улице. Неподалеку находится жилое здание — там из-за аварии начались скачки напряжения.
«Свет в доме есть», — уточнил источник.
О других последствиях случившегося не сообщалось, информации о пострадавших также не поступало.
Накануне в районе Печатников на Южнопортовой улице произошел пожар. Огонь охватил опасный объект — склад с масляными жидкостями и железом. Людей эвакуировали до приезда спасателей, скорая помощь никому не потребовалась.