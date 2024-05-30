Склад с маслами и железом загорелся в Печатниках

Источник 360.ru: на юге Москвы загорелся склад с маслами и железом

Фото: РИА «Новости»

Пожар разгорелся на предприятии в районе Печатников. Источник 360.ru сообщил, что пламя вырывается со склада с маслами и железом.

Пожар произошел на Южнопортовой улице. Загорелся опасный объект — на складе хранилось железо и масляные жидкости.

По информации источника, людей с территории завода вывели до приезда пожарных, скорая помощь не потребовалась.

Днем 30 мая пожарные тушили склад на улице Мартеновской в Москве. Площадь возгорания достигла четыре тысячи квадратных метров, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли. В тушении участвовали 120 человек, задействовали два вертолета.

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