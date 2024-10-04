Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

ТАСС: в Москве задержали адвокатов по подозрению в получении взятки в ₽30 млн

Полиция задержала в Москве двух адвокатов. Их подозревают в получении взятки на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката <…>, с которыми проводятся следственные действия», — рассказал собеседник агентства.

Подробности дела не разглашаются. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Дагестане задержали главу города Избербаш Магомеда Исакова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. В 2019 году чиновник оказал услугу застройщику, оценив ее в 3,9 миллиона рублей.