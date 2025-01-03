Высмеявшему теракт в «Крокусе» литовцу оторвало пальцы

Литовский наемник Валдас Барткевичус*, который запомнился тем, что высмеял теракт в «Крокусе» и помочился на памятник воинам Великой Отечественной войны в Судже, лишился пальцев. Об этом сообщил Delfi.

Фотографии перевязанного бинтами Барткевичуса* на больничной койке разлетелись по Сети. На правой руке у него осталось только три пальца. В больницу в Днепропетровске он попал после того, как в его руках взорвался «неизвестный пакет».

Литовец пришел в сознание, его состояние стабильно. Сейчас наемник собирает средства для возвращения домой.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел уголовное дело против Барткевичюса*, после того как он вместе с сообщниками осквернил братскую могилу в Курской области. Мужчину обвинили в реабилитации нацизма.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.