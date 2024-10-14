Выскочивший на дорогу лось погубил водителя в Самарской области

В Самарской области недалеко от трассы М-5 «Урал» машина сбила лося и упала в кювет. Водитель погиб, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского района.
Авария произошла 13 октября в 19:20 (18:20 по московскому времени) на шестом километре дороги М-5 «Урал» — Солнечная поляна — Ширяево. Renault Megane сбил вышедшего на дорогу лося и опрокинулся в левый кювет.
В результате ДТП водитель 1981 года рождения скончался на мест, животное тоже погибло.
«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказал заместитель командира взвода отдельной роты ДПС Сергей Кондратий.
В Курганской области ранее из-за столкновения машины с лосем погибли два человека. Skoda Yeti сбила животное, от удара выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. Оба водителя получили смертельные травмы.
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