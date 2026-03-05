Один человек тяжело пострадал при пожаре в массажном салоне в Москве

Пожар разгорелся в массажном салоне, расположенном в десятиэтажном жилом доме на улице Авиаконструктора Миля в Выхино-Жулебино. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Заведение находится на первом этаже. В экстренные службы обратился иностранец, который рассказал на английском языке, в что внутри салона был человек.

Пожарные прибыли на место и локализовали возгорание. Внутри они обнаружили пострадавшего, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Из квартиры над массажным салоном сотрудники МЧС спасли трех человек. Пожар ликвидировали примерно в 7:21 утра.

Ранее ЧП произошло в производственно-складском здании в Елабуге. Спасатели потушили пожар на площади более четырех тысяч квадратных метров, обошлось без пострадавших.

UPD: в пресс-службе МЧС Москвы подтвердили, что возгорание произошло на первом этаже в административной части жилого дома. Пожарные потушили пожар и спасли четырех человек.