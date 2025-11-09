Вышедшие на трассу в Якутии волки попали в объектив видеорегистратора

Дикие волки вышли на проезжую часть дороги около якутского поселка Хандыга. Хищников зафиксировала камера наблюдения автомобиля проезжавшего мимо мужчины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места.

Двое волков находились на обочине левой части дороги, но при приближении транспорта один из них быстро перебежал на другую часть.

Его собрат двигался достаточно медленно и даже немного прошелся около ехавшего автомобиля. Осознав, что «добычу» не остановить, хищник скрылся в лесу.

В начале октября этого года дикий волк вышел из леса к детскому саду вологодского поселка Вожегодский. Незваного хищника выстрелами из табельного оружия обезвредил прибывший на место сотрудник уголовного розыска местного отдела внутренних дел.