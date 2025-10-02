В Вологодской области полицейский застрелил волка, вышедшего к детсаду

Сотрудник уголовного розыска отдела внутренних дел «Вожегодский» капитан полиции Александр Коминцев застрелил волка, вышедшего к детскому саду. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

Получив сигнал о диком звере на территории, Коминцев сел в машину и поехал на место происшествия. Он увидел, как волк метнулся через кусты к хозяйственным постройкам, бросился за животным и несколько раз выстрелил в него из табельного оружия.

Никто из людей не пострадал. Органы внутренних дел проводят проверку.

Ранее житель Екатеринбурга, заблудившись в тайге, неделю провел в лесу, питаясь шишками и грибами и отбиваясь по ночам от волков горящими бревнами.