Вышедшая из берегов река затопила сельское поселение Утатайское в Бурятии

Обильные осадки и тающий снег привели к разливу реки Оронгодой в Закаменском районе Бурятии. Власти муниципалитета ввели режим повышенной готовности на территории села Утатайского, где затопило 13 придомовых территорий. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах вода залила улицы и подступила к домам. В пресс-службе администрации муниципалитета заявили, что специалисты вырыли канал на дороге Утата — Далахай, через который вода ушла. На это время транспорт пустили в объезд.

«На 18:00 (13:00 по московскому времени) 21 мая угроза подтопления социально значимых объектов отсутствует», — заявили в пресс-службе администрации.

Закаменская центральная районная больница подготовила запасы медикаментов на период паводка и приготовилась к приему детей и маломобильных групп граждан из затопленного села.

Жительница села Алтайского в комментарии 360.ru заявила, что разлив происходит за счет большой реки, которая во время паводков наполняет малую. По ее словам, несколько лет назад во время ремонта дороги для отвода воды поставили две трубы, через которые она уходила. Но из-за небольшого диаметра коммуникации не справлялись. После этого количество труб увеличили.

«Наводнения были раньше и крупнее, но вода обходила деревню всегда. Единственное, что могу сказать: после ремонта три года подряд вижу, как топит деревню», — добавила собеседница 360.ru.

Пострадало не только Утатайское. Разлив затронул и улус Санага в этом же районе. Власти ввели режим повышенной готовности и там.

В пресс-службе муниципалитета подчеркнули, что в этом населенном пункте вода придомовые территории не затопила, но вышла на проезжую часть автодороги. Для регулирования проезда машин на место прибыли экипажи ДПС.

В начале прошлой недели река Лена вышла из берегов. Власти Якутии эвакуировали жителей поселков Витима и Пеледуя, пока спасатели работали над созданием дамбы для остановки большой воды.