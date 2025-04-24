Выпускает стаффов без намордников и угрожает. СНТ в Краснодаре затерроризировал сосед

Жители СНТ «Тополь» на Ростовском шоссе в Краснодаре уже год борются с соседом, который выпускает гулять собак без намордников и угрожает людям, пытающимся призвать его к ответственности. Об этом 360.ru рассказал председатель товарищества Павел.

По его словам, еще год назад он пытался поговорить с владельцем стаффордов, просил обустроить вольер для животных и не выпускать их на самовыгул, поскольку это создает опасность для окружающих. Мужчина обещал все выполнить, но слова не сдержал.

«Конфликт идет давно. За это время собаки выросли и стали еще крупнее. Они нападают на других питомцев. На обращения садоводов полиция не реагирует», — сказал Павел.

Его слова подтвердила жительница «Тополя» Анастасия, на чью собаку напали псы. Они свободно зашли на территорию ее дома.

«У нас пока нет забора, но моя собака сидела в нашем дворе на цепи. Я услышала жуткие звуки, выбежала на улицу и увидела, как мою дворняжку просто рвут на части. К счастью, ее удалось спасти, но потребовалось длительное лечение у ветеринара», — сказала собеседница 360.ru.