Выпускает стаффов без намордников и угрожает. СНТ в Краснодаре затерроризировал сосед
Жители СНТ в Краснодаре пожаловались на разгуливающих без намордников стаффордов
Жители СНТ «Тополь» на Ростовском шоссе в Краснодаре уже год борются с соседом, который выпускает гулять собак без намордников и угрожает людям, пытающимся призвать его к ответственности. Об этом 360.ru рассказал председатель товарищества Павел.
По его словам, еще год назад он пытался поговорить с владельцем стаффордов, просил обустроить вольер для животных и не выпускать их на самовыгул, поскольку это создает опасность для окружающих. Мужчина обещал все выполнить, но слова не сдержал.
«Конфликт идет давно. За это время собаки выросли и стали еще крупнее. Они нападают на других питомцев. На обращения садоводов полиция не реагирует», — сказал Павел.
Его слова подтвердила жительница «Тополя» Анастасия, на чью собаку напали псы. Они свободно зашли на территорию ее дома.
«У нас пока нет забора, но моя собака сидела в нашем дворе на цепи. Я услышала жуткие звуки, выбежала на улицу и увидела, как мою дворняжку просто рвут на части. К счастью, ее удалось спасти, но потребовалось длительное лечение у ветеринара», — сказала собеседница 360.ru.
После вызова полиции сотрудники правоохранительных органов приехали в СНТ только через неделю. По словам Анастасии, полицейские лично могли убедиться в происходящем, поскольку видели свободно бегающих стаффордов. Однако никаких мер в итоге не приняли.
«Нам и нашим детям страшно ходить по территории. А в прошлом году мой сосед, пожилой дедушка, сделал владельцу стаффордов замечание, и тот бросил ему кирпич в машину, разбив лобовое стекло. Он угрожает местным», — отметила Анастасия.
По словам жителей «Тополя», владелец собак недавно вернулся с СВО. По неподтвержденной информации, туда он отправился, чтобы не сесть в тюрьму.
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