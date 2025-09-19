Выпила ради ритуала. Чем закончилась поездка нетрезвой шаманки в Абинске

МВД: в Абинске нетрезвая шаманка села за руль и застряла в канаве

Приехавшая на Кубань к сестре для проведения обряда «шаманка» из Красноярска села нетрезвой за руль и оказалась в кювете. Полицейским она объяснила, что алкоголь в организме был необходим для получения «ритуальной силы». Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю.

Поздним вечером сотрудники ДПС в Абинске заметили автомобиль, застрявший в придорожной канаве, а водитель пытался выехать, но его попытки оказались безуспешными.

Правоохранители установили, что водителем оказалась приехавшая к своей сестре «провести обряд» 61-летняя жительница Красноярска. Женщина объяснила полицейским, что она «шаманка» и перед поездкой «для ритуальной силы» употребила алкоголь. Однако обряд завершить не смогла, так съехала с дороги.

В отношении женщины завели административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», машину отправили на штрафстоянку.

