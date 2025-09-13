Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Карелии
МВД: на трассе в Карелии автомобиль съехал в кювет, погиб 18-летний пассажир
Смертельная авария произошла недалеко от деревни Толвуя, на выезде в сторону поселка Великая Губа. Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.
В полицию информация о дорожном происшествии поступила в 16:15. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, что привело к съезду в кювет.
В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Второй, 1982 года рождения, получил травмы. Его госпитализировали в Медвежьегорскую ЦРБ.
На месте ДТП работали полиция и экстренные службы.
В МВД добавили, что медицинское освидетельствование водителя «шестерки» показало содержание 1.12 промилле алкоголя. Обстоятельства аварии устанавливаются.
