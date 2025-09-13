Сегодня 22:22 Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Карелии МВД: на трассе в Карелии автомобиль съехал в кювет, погиб 18-летний пассажир 0 0 0 Происшествия

Смертельная авария произошла недалеко от деревни Толвуя, на выезде в сторону поселка Великая Губа. Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

В полицию информация о дорожном происшествии поступила в 16:15. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, что привело к съезду в кювет.

В результате аварии погиб 18-летний пассажир. Второй, 1982 года рождения, получил травмы. Его госпитализировали в Медвежьегорскую ЦРБ. На месте ДТП работали полиция и экстренные службы.

В МВД добавили, что медицинское освидетельствование водителя «шестерки» показало содержание 1.12 промилле алкоголя. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижегородской области. В результате погибли двое взрослых и 14-летний мальчик.