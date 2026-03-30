Два рыбака утонули после выхода на лед в Вологодской области

Два рыбака утонули на Волго-Балтийском канале в Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Два рыбака утонули в Вытегорском округе. Вчера двое мужчин, несмотря на запрет выхода на лед, отправились на рыбалку на Волго-Балтийский канал. В экстренные службы обратились родственники рыбаков», — уточнили в ведомстве.

Спасатели из АСУНЦ «Вытегра» вытащили тела погибших из воды. Как сообщили в МЧС, это не первый такой случай. В начале недели в районе деревни Анхимово под лед провалился мужчина и утонул.

СУ СК России по Вологодской области сообщил в мессенджера MAX, что в Вытегорском районе устанавливают обстоятельства гибели в воде двух мужчин. Выяснилось, что утонули жители Санкт-Петербурга 64 и 65 лет, отдыхающие в Вытегорском районе у родственников.

Ранее в Татарстане спасли четырех рыбаков. Мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за промоин на весеннем льду.