Выпавший из окна кот два дня просидел на дереве в Москве

Домашний кот по кличке Кузя случайно выпал из ока квартиры в Москве. Он застрял на дереве и не смог спуститься сам.

В итоге усатый просидел на высоте четвертого этажа два дня. Из ловушки животное вызволили сотрудники «СпасРезерва». Когда они снимали кота, ветка под ним начала громко трещать.

Благодаря снаряжению и ловкости спасателей, Кузя вернулся домой живым и невредимым.

Ранее в столице чудом спасли котенка, который застрял в бетонном заборе у Нагатинского метромоста. Жалобное мяуканье заметила проходившая мимо горожанка. Оказалось, что котенок смог просунуть в дыру голову и лапу, но на большее места не хватило.

Чтобы вытащить животное, женщина обратилась к специалистам из службы «112». Сначала они освободили лапу, а затем и голову питомца. В результате этих сложных манипуляций котенок не пострадал, теперь волонтеры ищут ему дом.