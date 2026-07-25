Побывал в загробном мире. Милого котенка чудом удалось спасти в Москве

Источник 360.ru: застрявшего в бетоне кота спасли в Москве и сняли на видео

Специалисты экстренных служб спасли котенка в Москве. Животное застряло в бетонном заборе, видео с места событий прислали в редакцию 360.ru очевидцы.

Жалобное мяукание у Нагатинского метромоста услышала проходившая мимо женщина. Похоже, котенок пытался перебраться на другую сторону дороги через отверстие в стене.

Места в дыре оказалось мало. Животное смогло протиснуть внутрь голову и переднюю лапу, а затем застряло. Помочь ему прохожая не смогла, она обратилась к специалистам из службы 112.

Но и тем пришлось постараться. Котенка доставали несколько минут: сначала освободили лапу, затем аккуратно высвободили и голову. Беглый осмотр показал, что животное не пострадало. Теперь ему найдут дом.

Ранее в Котельниках спасли котенка, на три дня застрявшего в стене магазина.