Выпавший из окна гостиницы в Петербурге мальчик умер

«Фонтанка»: мальчик из Саудовской Аравии погиб, выпав из окна отеля в Петербурге

Шестилетний мальчик умер в больнице имени Раухфуса в Петербурге. Его доставили туда после падения из окна гостиницы на Невском проспекте, сообщила «Фонтанка».

Ребенок выпал из окна пятого этажа в субботу, 20 июля. У него диагностировали тяжелые травмы. По предварительным данным, мальчик приехал в Россию вместе с родителями из Саудовской Аравии. По факту падения назначена проверка.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, когда находился один в комнате. Ребенок умер от несовместимых с жизнью травм.

Ранее двухлетний мальчик погиб при падении из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая ненадолго отвлеклась от него на домашние дела.