Ребенок погиб при падении из окна 11-го этажа на востоке Москвы

Двухлетний мальчик погиб после падения с 11-го этажа на Союзном проспекте Москвы

Смертельные травмы получил двухлетний мальчик, выпавший из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

Она добавила, что еще один ребенок в возрасте года упал с третьего этажа на Ставропольской улице в московском районе Люблино. Этот мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным столичной прокуратуры, выпавший из окна на Союзном проспекте двухлетний мальчик был жив после падения, но умер от полученных травм.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая отвлеклась от него на непродолжительное время. Сотрудники прокуратуры начали проверку происшествия.

В минувшую среду, 3 июля, стало известно о падении из окна восьмого этажа четырехлетнего петербуржца. Ребенок получил значительные травмы, но выжил. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу, где им занялись врачи.