Выпавшего из окна седьмого этажа ребенка выписали из больницы Петербурга

Семилетнего мальчика, который в феврале выпал из окна седьмого этажа в Петроградском районе Петербурга, выписали из больницы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным специалистов, ребенок сейчас в удовлетворительном состоянии и продолжит восстановление дома под наблюдением врачей. Выписка состоялась 14 марта.

ЧП произошло 22 февраля. Падение удалось смягчить благодаря дворнику Хайрулло Ибадуллаеву — он успел подхватить ребенка, фактически поймав его на лету. Несмотря на это, мальчик получил переломы ног, травмы грудной клетки и сотрясение мозга. Сам спаситель также пострадал — у него диагностировали перелом руки и ушиб грудной клетки.

Позже Ибадуллаева наградили медалью «Жасорат» («Мужество») указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ему знак «За доблесть в спасении».