Беглов наградил спасшего ребенка в Петербурге дворника

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил сотрудника ЖКХ Хайрулло Ибадуллаева знаком отличия «За доблесть в спасении» за мужество и самоотверженность. Мужчина спас ребенка на Петрозаводской улице.

Днем 22 февраля Ибадуллаев поймал мальчика, который сорвался с седьмого этажа многоквартирного дома в Петроградском районе. Работник ЖКХ вовремя заметил ребенка, игравшего у открытого окна.

«Рискуя собственной жизнью, успел поймать его в падении. Благодаря решительным и смелым действиям Хайрулло Ибадуллаева мальчик выжил и был доставлен в больницу», — заявили в городской администрации.

Беглов поблагодарил Ибадуллаева за его мужской поступок.

«Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребенку. Весь наш город говорит Вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может Вами гордиться», — добавил губернатор.

Жена Ибадуллаева ранее рассказала, что ее муж мечтает о собственном жилье и автомобиле.