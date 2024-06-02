Трехлетняя девочка вывалилась из окна высотки в Москве

Прокуратура Москвы: девочка оперлась на москитную сетку и выпала с 9-го этажа

Трехлетняя девочка упала с девятого этажа на Реутовской улице в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, ребенок оперся на москитную сетку и вывалился из окна.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре», — передали в ведомстве.

Девочку доставили в больницу. Информация о ее состоянии пока не поступала.