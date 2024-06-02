Трехлетняя девочка вывалилась из окна высотки в Москве

Прокуратура Москвы: девочка оперлась на москитную сетку и выпала с 9-го этажа

Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Трехлетняя девочка упала с девятого этажа на Реутовской улице в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, ребенок оперся на москитную сетку и вывалился из окна.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре», — передали в ведомстве.

Девочку доставили в больницу. Информация о ее состоянии пока не поступала.

Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Сотрудники прокуратуры призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

«Москитная сетка не спасает от падения», — напомнили в пресс-службе.

Ранее подобный случай произошел в Калининграде: из окна пятого этажа выпала семилетняя девочка. Ребенок получил перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму. Следователи начали проверку.

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