Вылеты из аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали выпускать и принимать рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Утром 6 февраля полеты ограничили в калужском аэропорту. Дополнительные меры безопасности сняли менее чем через час. За день до этого паузы возникали в работе аэропортов Краснодара, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Ранее российские туристы застряли на двое суток в аэропортах Красноярска и вьетнамского города Фукуок. Рейс авиакомпании Azur Air несколько раз переносили из-за технических проблем с лайнером, возникших на фоне мороза в Красноярске.

Всего из-за сбоя в расписании пострадали 335 человек. Пассажиры пожаловались, что несмотря на суточную задержку рейса им не предоставили гостиницу, еду и напитки. Роспотребнадзор заявил о готовности защищать нарушенные права путешественников в части компенсации потерянных дней отдыха.