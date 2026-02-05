Самолет с россиянами вылетел на Фукуок спустя двое суток задержки

Лайнер авиакомпании Azur Air с россиянами на борту вылетел из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок. Задержка рейса составила двое суток, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Всего из-за переноса полета пострадали 335 человек.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора готовы защищать нарушенные права туристов в части компенсации потерянных дней отдыха у исполнителя туристических услуг», — отметили в пресс-службе.

Ранее пассажиры авиакомпании Azur Air сообщили, что застряли в воздушных гаванях Красноярска и Фукуока. Одна из пострадавших отметила, что во вьетнамском аэропорту туристам не предоставили гостиницу, еду и напитки, несмотря на задержку рейса на сутки.

В Azur Air объяснили, что самолет не смог вылететь из-за длительного технического обслуживания, которое затруднили морозы. Специалисты выявили проблему, которая носит локальный характер, добавил перевозчик.