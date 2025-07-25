Вылетевший в Сочи Boeing 737 вернулся в Новосибирск
Вылетевший в Сочи Boeing 737 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Толмачево в Новосибирск. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Самолет благополучно совершил посадку в Новосибирске», — рассказали представители авиакомпании.
Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Самолет приземлился в 15:00 по местному времени.
Пассажиров вернувшегося в Новосибирск самолета отправят в Сочи на резервном судне. Оно вылетит в 12:00 по московскому времени.
В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили о начале доследственной проверки по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее летевший в Сочи борт развернули в Новосибирск. Представители авиакомпании S7 уточнили, что это произошло по техническим причинам — для проверки работы системы регулирования давления в кабине.