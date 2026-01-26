Самолет из Иркутска в Бодайбо вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолету, следовавшему из Иркутска в Бодайбо, пришлось вернуться на стоянку из-за технической неполадки. Об этом сообщила пресс-служба Восточного-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня, около 16:00 (11:00 по московскому), экипаж воздушного судна авиакомпании „Ираэро“, выполняющего рейс РД-8259 в Бодайбо, доложил о технической неисправности и возврате на аэродром вылета», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что воздушное судно благополучно произвело посадку. Пострадавших нет. Сейчас на месте проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

