Вылетевший в Дубай самолет Utair вернулся в Москву из-за проблем с двигателем

Летевший из Москвы в Дубай самолет авиакомпании Utair развернулся в аэропорт Внуково из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила газета «Известия» .

В пресс-службе Utair заявили журналистам, что после взлета на борту сработала индикация неисправности одного из двигателей.

«В целях безопасности экипаж принял решение о возврате в аэропорт <…> и дополнительной проверке воздушного судна», — отметили представители перевозчика.

Самолет посадили в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиакомпания заменила борт на резервный, вылет запланировали на 21:00. До этого времени пассажиров разместили в гостинице и предоставили питание.

Ранее в аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из ОАЭ. Технические неполадки случились у Boeing 787–900. Перед посадкой на высоте 2,7 тысячи метров у экипажа возникли трудности с управлением шасси.