В аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Неполадки возникли у борта Boeing 787–900, следовавшего в Москву из Абу-Даби. Перед приземлением на высоте 2,7 тысячи метров экипаж сообщил о проблеме с управлением шасси.
Несмотря на непредвиденную ситуацию, пилоты продолжили выполнение рейса. Посадка состоялась штатно, командир самолета запросил тягач после освобождения взлетно-посадочной полосы.
Пассажирский лайнер японской авиакомпании All Nippon Airways ранее пострадал от удара молнии. В кабине пилотов треснуло лобовое стекло, экипаж совершил экстренную посадку в Осаке.
Путин заявил, что Россия гордится мужеством бойцов СВО
Открытый урок ко Дню Конституции России пройдет в Химках 12 декабря
Прокуратура примет меры по факту гибели рабочего на подмосковном «СнежКоме»
Атлетический забег к 83-летию битвы под Москвой прошел в Дмитрове
Алина Ветчинина из Дмитрова стала мастером спорта России по боксу
Педагог Дмитровского колледжа побывал на конкурсе профмастерства в Индии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте