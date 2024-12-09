Aviaincident: в Шереметьеве объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета

В аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за проблем с шасси у самолета из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident .

Неполадки возникли у борта Boeing 787–900, следовавшего в Москву из Абу-Даби. Перед приземлением на высоте 2,7 тысячи метров экипаж сообщил о проблеме с управлением шасси.

Несмотря на непредвиденную ситуацию, пилоты продолжили выполнение рейса. Посадка состоялась штатно, командир самолета запросил тягач после освобождения взлетно-посадочной полосы.

Пассажирский лайнер японской авиакомпании All Nippon Airways ранее пострадал от удара молнии. В кабине пилотов треснуло лобовое стекло, экипаж совершил экстренную посадку в Осаке.